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kreml-boitsya-chto-provali-na-fronte-povliyayut-na-prezidentskie-vibori-v-rf-isw

кремль боится, что провалы на фронте повлияют на президентские выборы в рф - ISW

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 10:12  •  4688 просмотра

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кремль опасается, что неудачи на войне могут повлиять на выборы президент рф в 2024 году, что заставит путина усилить цензуру.

Российские власти "обеспокоены" негативным влиянием провалов на войне в Украине на результаты выборов президента рф в 2024 году. Поэтому российский президент владимир путин в своей кампании не будет делать акцент на войне. Об этом в новом обзоре пишет Институт изучения войны (ISW), сообщает УНН.

кремль, вероятно, обеспокоен тем, как изменение восприятия российскими гражданами войны в Украине повлияет на результат президентских выборов в россии в марте 2024 года, и принимает меры для того, чтобы реальная поддержка президента россии владимира путина на выборах не опиралась на успехи рф на фронте

- сообщает Институт изучения войны.

Отмечается, что путин будет делать акцент в своей президентской кампании не на войне, а на "внутренней стабильности" россии и усилении критики Запада.

По данным ISW, российские чиновники хотят усилить в стране цензуру. Объясняют это тем, в частности, что россияне, выехавшие из рф, пытаются дискредитировать предстоящие президентские выборы в россии.

Российские власти также пытались укрепить контроль над российским информационным пространством и усилили меры, поощряющие самоцензуру.

кремль, вероятно, пытался укрепить народную поддержку путина по всей россии путем создания сети "доверенных лиц" для проведения кампаний от имени путина

- указали в Институте изучения войны.

Дополнение

Президентские выборы в россии состоятся 17 марта 2024 года. В россии до президентских выборов кремль вряд ли объявит о новых волнах мобилизации.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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