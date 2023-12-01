кремль боится, что провалы на фронте повлияют на президентские выборы в рф - ISW
Киев • УНН
кремль опасается, что неудачи на войне могут повлиять на выборы президент рф в 2024 году, что заставит путина усилить цензуру.
Российские власти "обеспокоены" негативным влиянием провалов на войне в Украине на результаты выборов президента рф в 2024 году. Поэтому российский президент владимир путин в своей кампании не будет делать акцент на войне. Об этом в новом обзоре пишет Институт изучения войны (ISW), сообщает УНН.
кремль, вероятно, обеспокоен тем, как изменение восприятия российскими гражданами войны в Украине повлияет на результат президентских выборов в россии в марте 2024 года, и принимает меры для того, чтобы реальная поддержка президента россии владимира путина на выборах не опиралась на успехи рф на фронте
Отмечается, что путин будет делать акцент в своей президентской кампании не на войне, а на "внутренней стабильности" россии и усилении критики Запада.
По данным ISW, российские чиновники хотят усилить в стране цензуру. Объясняют это тем, в частности, что россияне, выехавшие из рф, пытаются дискредитировать предстоящие президентские выборы в россии.
Российские власти также пытались укрепить контроль над российским информационным пространством и усилили меры, поощряющие самоцензуру.
кремль, вероятно, пытался укрепить народную поддержку путина по всей россии путем создания сети "доверенных лиц" для проведения кампаний от имени путина
Дополнение
Президентские выборы в россии состоятся 17 марта 2024 года. В россии до президентских выборов кремль вряд ли объявит о новых волнах мобилизации.
кремль боится, что провалы на фронте повлияют на президентские выборы в рф - ISW
кремль опасается, что неудачи на войне могут повлиять на выборы президент рф в 2024 году, что заставит путина усилить цензуру.
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