"Кременчуг" и "Галицкие Львы" одержали победы в играх УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Белой Церкви и Броварах состоялись два поединка 24-го тура Украинской хоккейной лиги, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Во встрече 3 и 4 команд турнирной таблицы “Кременчуг” взял верх над МХК “Динамо” — 6:2. Дублем отметился Красильников, еще по шайбе активе Григория, Чернышенко, Карпенко и Алексанян-Петрович. По харьковчан забил Максименко и Чердак.
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В игре аутсайдеров “Галицкие Львы” в гостях нанесли поражение “Волкам” — 1:3. Первый период закончился в ничью 1:1 - у гостей забросил Тонковид, а от хозяев - Шахов. Далее шайбы влетали только в сетку ворот “Волков” (Муртищев и Толстушко).
Добавим, что в таблице “Кременчуг” с 44 очками занимает 3-ю строчку, 26 в “Динамо”, 14 в активе “Львов” и только 3 в “Волков”.
Напомним, вратарь молодежной сборной Украины Богдан Дьяченко вошел в число лучших игроков чемпионата мира в Дивизионе IB по версии директората турнира.