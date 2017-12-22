"Кременчук" і "Галицькі Леви" здобули перемоги в іграх УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. У Білій Церкві та Броварах відбулися два поєдинки 24-го туру Української хокейної ліги, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
У зустрічі 3 і 4 команд турнірної таблиці “Кременчук” взяв гору над МХК “Динамо” — 6:2. Дублем відзначився Красильников, ще по шайбі активі Грицьких, Чернишенка, Карпенко та Алексанян-Петрович. За харків’ян забив Максименко і Чердак.
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У грі аутсайдерів “Галицькі Леви” в гостях завдали поразки “Вовкам” — 1:3. Перший період закінчився в нічию 1:1 — у гостей закинув Тонковид, а господарів Шахов. Далі шайби влітали тільки у сітку воріт “Вовків” (Муртищев і Толстушко).
Додамо, що в таблиці “Кременчук” з 44 очками займає 3-й рядок, 26 у “Динамо”, 14 в активі “Левів” і тільки 3 у “Вовків”.
Нагадаємо, воротар молодіжної збірної України Богдан Дьяченко увійшов в число кращих гравців чемпіонату світу в Дивізіоні IB за версією директорату турніру.