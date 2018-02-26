Кредит ГПЗКУ: Украина нарушила кредитный договор с Китаем
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Состоянием на 21 февраля как минимум 19 объектов Государственной ПЗКУ уже фактически не принадлежат корпорации. Решения об отмене права собственности ГПЗКУ на элеваторы и комбинаты выносят суды по искам органов прокуратуры в интересах Минагро. Однако подобное уменьшение уставного капитала зерновой корпорации прямо нарушает п. 12.2 Кредитного договора с Экспортно-импортным банком Китая (на сумму в полтора миллиарда долларов), передает УНН.
Так, согласно п. 12.2 Кредитного договора от 26 декабря 2012 года № BLA201209, заключенного между ПАО “ГПЗКУ” и Экспортно-импортным банком Китая:
“Общество (ГПЗКУ) обязуется перед Экспортно-импортным банком Китая в течение действия этого договора и в течение всего времени, пока сумма кредита или любая другая сумма остается неоплаченной или любая общая сумма обязательства остается в силе, ПАО "ГПЗКУ" не будет, помимо прочего, уменьшать свой уставный капитал каким-либо путем”, — сказано в документе.
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Добавим, что, по информации источников УНН, в самом министерстве аграрной политики действующий в.и.о министра Максим Мартынюк прекрасно осведомлен о происходящем и, “возможно, даже лично в этом заинтересован”. В чем конечная цель чиновника — судить сложно, поскольку на запрос УНН в аграрном ведомстве ответили уклончиво.
“Согласно Протоколу Кабинета министров Украины от 10/01/208 планируется провести совещание под председательством Первого вице-премьер-министра Украины — Министра экономического развития и торговли Украины Кубива С.И. при участии Генеральной прокуратуры Украины по вопросу касательно правового статуса имущества ПАО ГПЗКУ и наличия ряда исков прокуратур областей касательно смены формы собственности имущества ПАО ГПЗКУ, внесенного в уставный капитал общества”, — сообщили в Минагро.
По сути же процесс отчуждения активов у ГПЗКУ означает распад корпорации. Без имущества и производственных мощностей предприятие останется существовать только “на бумаге”, без прав и полномочий, а главное — без средств и возможностей выполнять взятые на себя обязательства в рамках полутора миллиардного китайского кредита под государственные гарантии.
Как сообщал УНН, в Минагро не смогли пояснить, зачем выводят активы из-под управления ГПЗКУ.