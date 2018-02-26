Кредит ДПЗКУ: Україна порушила кредитний договір з Китаєм
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Станом на 21 лютого як мінімум 19 об'єктів Державної ПЗКУ вже фактично не належать корпорації. Рішення про скасування права власності ДПЗКУ на елеватори і комбінати виносять суди за позовами органів прокуратури в інтересах Мінагро. Однак подібне зменшення статутного капіталу зернової корпорації прямо порушує п. 12.2 Кредитного договору з Експортно-імпортним банком Китаю (на суму в півтора мільярда доларів), передає УНН.
Так, згідно з п. 12.2 Кредитного договору від 26 грудня 2012 року № BLA201209, укладеного між ПАТ "ДПЗКУ" та Експортно-імпортним банком Китаю:
"Товариство (ДПЗКУ) зобов'язується перед Експортно-імпортним банком Китаю протягом дії цього договору і протягом всього часу, поки сума кредиту або будь-яка інша сума залишається неоплаченою або будь-яка загальна сума зобов'язання залишається в силі, ПАТ "ДПЗКУ" не буде, крім іншого, зменшувати свій статутний капітал будь-яким шляхом", - сказано в документі.
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Додамо, що, за інформацією джерел УНН, в самому міністерстві аграрної політики чинний т.в.о міністра Максим Мартинюк прекрасно обізнаний в тому, що відбувається і, "можливо, навіть особисто в цьому зацікавлений". У чому кінцева мета чиновника - судити складно, оскільки на запит УНН в аграрному відомстві відповіли ухильно.
"Згідно з Протоколом Кабінету міністрів України від 10/01/208 планується провести нараду під головуванням Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України Кубіва С.І. за участю Генеральної прокуратури України з питання щодо правового статусу майна ПАТ ДПЗКУ і наявності ряду позовів прокуратур областей щодо зміни форми власності майна ПАТ ДПЗКУ, внесеного до статутного капіталу товариства", - повідомили в Мінагро.
По суті ж процес відчуження активів у ДПЗКУ означає розпад корпорації. Без майна і виробничих потужностей підприємство залишиться існувати тільки "на папері", без прав і повноважень, а головне - без засобів і можливостей виконувати взяті на себе зобов'язання в рамках півтора мільярдного китайського кредиту під державні гарантії.
Як повідомляв УНН, в Мінагро не змогли пояснити, навіщо виводять активи з-під управління ДПЗКУ.