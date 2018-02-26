Кредит ДПЗКУ: Україна порушила кредитний договір з Китаєм

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Станом на 21 лютого як мінімум 19 об'єктів Державної ПЗКУ вже фактично не належать корпорації. Рішення про скасування права власності ДПЗКУ на елеватори і комбінати виносять суди за позовами органів прокуратури в інтересах Мінагро. Однак подібне зменшення статутного капіталу зернової корпорації прямо порушує п. 12.2 Кредитного договору з Експортно-імпортним банком Китаю (на суму в півтора мільярда доларів), передає УНН.