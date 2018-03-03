Страны ЕС обеспечили поставки газа в Украину - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Страны Европейского Союза полностью обеспечили поставки природного газа в Украину.
Об этом во время ознакомления с имеющимся уровнем обеспечения украинцев газом заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Критическая ситуация, возникшая в связи с попыткой сорвать выполнение РФ и ПАО "Газпром" контракта на поставку газа в Украину, которая вызвала решительные действия украинской власти, правительства, МИД Украины, мои соответствующие поручения - можем сказать, что критическая ситуация уже позади. Сейчас, на сегодняшнее утро, мы имеем резкое увеличение поставок газа из Европейского Союза - Польши, Словакии, Венгрии, и весь дефицит, по состоянию на 10:20, полностью перекрыт", - заявил П.Порошенко.
Напомним, в Минэнергоугля заверили, что ситуация с газоснабжением некритична.
Как сообщал УНН, в "Газпроме" сообщили, что не будут восстанавливать поставки газа в Украину с марта.
А 2 марта заявили, что вынуждены начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.
В Украине начал действовать спецрежим в энергетике.