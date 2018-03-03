Країни ЄС забезпечили постачання газу в Україну - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Країни Європейського Союзу повністю забезпечили постачання природного газу в Україну.
Про це під час ознайомлення із наявним рівнем забезпечення українців газом заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
"Критична ситуація, яка виникла у зв’язку з спробою зірвати виконання РФ та ПАО "Газпром" контракту на постачання газу в Україну, яка викликала рішучі дії української влади, уряду, МЗС України, мої відповідні доручення – можемо сказати, що критична ситуація вже позаду. Зараз, на сьогоднішній ранок, ми маємо різке збільшення постачання газу з Європейського Союзу - Польщі, Словаччини, Угорщини, і весь дефіцит, станом на 10:20, повністю перекритий", - заявив П.Порошенко.
Нагадаємо, у Міненерговугілля запевнили, що ситуація з газопостачанням некритична.
Як повідомляв УНН, у "Газпромі" повідомили, що не будуть відновлювати поставки газу в Україну з березня.
А 2 березня заявили, що змушені почати в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з НАК "Нафтогаз України" на поставку і транзит газу.
В Україні почав діяти спецрежим в енергетиці.