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Страны ЕС испытывают определенную усталость от диктата Брюсселя - А. Зеркаль

Страны ЕС испытывают определенную усталость от диктата Брюсселя - А. Зеркаль

Киев • УНН

 • 11572 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В странах Европейского Союза есть определенная усталость от руководства европейских институтов. Об этом в эфире "5 канала" заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает УНН.

"Есть определенная усталость в странах-членах Европейского Союза от диктата европейских институтов. Они считают, что лучше забрать больше на места и уже решать локальные проблемы внутри страны, чем подчиняться общему подходу Брюсселя", - сказала она.

А. Зеркаль отметила: "Есть еще один вопрос, который их также раздражает - это то, что фактически ЕС руководят бюррократы, что они не являются избранными.

В то время как в странах проходят выборы, люди выбирают, они несут политическую ответственность. И здесь есть определенный клеш между тем как развивается демократия, как происходит процесс фактически формирования власти внутри страны, и то, как он происходит на уровне Европейского Союза, и то отсутствие фактически доверия, которое сейчас существует между странами-членами ЕС и Брюсселем ".

Напомним, ранее сообщалось, что на следующей неделе институты ЕС могут решить вопрос о механизме приостановления действия безвизового режима.

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