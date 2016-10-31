Страны ЕС испытывают определенную усталость от диктата Брюсселя - А. Зеркаль

"Есть определенная усталость в странах-членах Европейского Союза от диктата европейских институтов. Они считают, что лучше забрать больше на места и уже решать локальные проблемы внутри страны, чем подчиняться общему подходу Брюсселя", - сказала она.

А. Зеркаль отметила: "Есть еще один вопрос, который их также раздражает - это то, что фактически ЕС руководят бюррократы, что они не являются избранными.

В то время как в странах проходят выборы, люди выбирают, они несут политическую ответственность. И здесь есть определенный клеш между тем как развивается демократия, как происходит процесс фактически формирования власти внутри страны, и то, как он происходит на уровне Европейского Союза, и то отсутствие фактически доверия, которое сейчас существует между странами-членами ЕС и Брюсселем ".

Напомним, ранее сообщалось, что на следующей неделе институты ЕС могут решить вопрос о механизме приостановления действия безвизового режима.