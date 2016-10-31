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Країни ЄС відчувають певну втому від диктату Брюсселя - О.Зеркаль

Країни ЄС відчувають певну втому від диктату Брюсселя - О.Зеркаль

Київ • УНН

 • 11573 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У країнах Європейського Союзу є певна втома від керівництва європейських інституцій. Про це в ефірі "5 каналу" заявила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, передає УНН.

“Є певна втома в країнах-членах Європейського Союзу від диктату європейських інституцій. Вони вважають, що краще забрати більше на місця і вже вирішувати локальні проблеми всередині країни, ніж підкорятися загальному підходу Брюсселю”, — сказала вона.

О.Зеркаль зазначила: “Є ще одне питання, яке їх також дратує — це те, що фактично ЄС керують бюрократи, що вони не є обраними.

“Водночас як в країнах відбуваються вибори, людей обирають, вони несуть політичну відповідальність. І тут є певний клеш між тим як розвивається демократія, як відбувається процес фактично формування влади всередині країн, і те, як він відбувається на рівні Європейського Союзу, і та відсутність фактично довіри, яка зараз існує між країнами-членами ЄС і Брюсселем”, — зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наступного тижня інституції ЄС можуть вирішити питання щодо механізму призупинення дії безвізового режиму.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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