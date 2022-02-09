Страны Веймарского треугольника приняли декларацию, в которой призвали Россию к деэскалации вокруг Украины

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“Лидеры призывают Россию к деэскалации ситуации на украинской границе и начала содержательного диалога по безопасности на европейском континенте. Они подчеркивают, что любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь значительные последствия и высокую цену”,- говорится в тексте декларации.

Детали

Декларация была принята во время встречи президентов Польши и Франции Анджея Дуды и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Олафа Шольца 8 февраля в Берлине.

Отмечается, что три страны готовы принимать конструктивное участие “в содержательных и ориентированных на результат дискуссиях по вопросам безопасности, представляющим взаимный интерес”.

Отмечается, что страны будут продолжать тесно координировать свою работу вместе с партнерами по ЕС и союзниками по НАТО для обеспечения мира и стабильности в евроатлантическом регионе.

Лидеры согласились, что Альянсу необходимо постоянно поддерживать возможности сдерживания и обороны и быть готовыми адаптироваться к дальнейшему ухудшению среды безопасности, в том числе в рамках усиления передового присутствия НАТО.

Лидеры трех стран также выразили серьезную обеспокоенность по поводу наращивания Россией войск в Украине и вокруг нее и подтвердили свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Они также высоко оценили позицию Украины, которая продолжает политику сдерживания и дипломатического подхода к разрешению кризисной ситуации.

Отмечается, что Дуда, Шольц и Макрон в резолюции поощряют к дальнейшим дипломатическим усилиям и поддерживают Нормандский формат для реализации Минских договоренностей.

Добавим

Во вторник в Берлине состоялась встреча лидерлв Польши, Франции и Германии. Они обсудили безопасность в центральной и восточной Европе, а главной темой была Украина.