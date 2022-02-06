Головна тема — Україна: лідери Польщі, Франції та Німеччини зустрінуться в Берліні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Лідери Польщі, Франції та Німеччини зустрінуться в Берліні де обговорять безпеку в центральній та східній Європі, а головною темою буде Україна. Про це повідомляє RMF 24, пише УНН.
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Наступного вівторка в Берліні у форматі Веймарського трикутника президент Анджей Дуда зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про це заявив глава кабінету президента Польщі Павло Шрот.
Тема України на переговорах
Голова бюро міжнародної політики президента Якуб Кумоч кілька днів тому заявив, що незабаром може відбутися зустріч у формулі Веймарського трикутника, а темою переговорів стане Україна.
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“І Франція, і Німеччина, і Польща здійснюють різні види діяльності (щодо ситуації в Україні -ред.). Кожна з цих країн має свої контакти, і лідерам трьох великих європейських країн варто обмінятися цими контактами. Думаю, це також була б можливість для президента Дуди доповісти про свої переговори в Пекіні” — підкреслив Кумоч.
Нагадаємо
Президент Польщі Анджей Дуда в четвер відправився до Пекіна, де брав участь у відкритті Олімпійських ігор. У рамках візиту він має намір скористатися “деякими дипломатичними можливостями”.