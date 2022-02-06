Головна тема — Україна: лідери Польщі, Франції та Німеччини зустрінуться в Берліні

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 40517 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 66697 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 79924 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 108214 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 116735 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 106757 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 127949 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 166475 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178478 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215304 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
92 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 96251 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 175521 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 239097 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 56813 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 43739 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 238971 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 175412 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 288675 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 408499 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 660890 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 1428 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 43731 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 97338 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 135004 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 159943 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Головна тема — Україна: лідери Польщі, Франції та Німеччини зустрінуться в Берліні

Головна тема — Україна: лідери Польщі, Франції та Німеччини зустрінуться в Берліні

Київ • УНН

 • 28753 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Лідери Польщі, Франції та Німеччини зустрінуться в Берліні де обговорять безпеку в центральній та східній Європі, а головною темою буде Україна. Про це повідомляє RMF 24, пише УНН.

Деталі

Наступного вівторка в Берліні у форматі Веймарського трикутника президент Анджей Дуда зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про це заявив глава кабінету президента Польщі Павло Шрот.

Тема України на переговорах

Голова бюро міжнародної політики президента Якуб Кумоч кілька днів тому заявив, що незабаром може відбутися зустріч у формулі Веймарського трикутника, а темою переговорів стане Україна.

Цитата

“І Франція, і Німеччина, і Польща здійснюють різні види діяльності (щодо ситуації в Україні -ред.). Кожна з цих країн має свої контакти, і лідерам трьох великих європейських країн варто обмінятися цими контактами. Думаю, це також була б можливість для президента Дуди доповісти про свої переговори в Пекіні” — підкреслив Кумоч.

Нагадаємо

Президент Польщі Анджей Дуда в четвер відправився до Пекіна, де брав участь у відкритті Олімпійських ігор. У рамках візиту він має намір скористатися “деякими дипломатичними можливостями”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,554.90
Золото
$3,157.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.08
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.25
Ethereum
$1,870.33