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15 марта, 19:03 • 102969 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 134782 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118748 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112617 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102257 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100191 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 87683 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Главная тема — Украина: лидеры Польши, Франции и Германии встретятся в Берлине

Главная тема — Украина: лидеры Польши, Франции и Германии встретятся в Берлине

Киев • УНН

 • 28745 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Лидеры Польши, Франции и Германии встретятся в Берлине где обсудят безопасность в центральной и восточной Европе, а главной темой будет Украина. Об этом сообщает RMF 24, пишет УНН.

Детали

В следующий вторник в Берлине в формате Веймарского треугольника президент Анджей Дуда встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом. Об этом заявил глава кабинета президента Польши Павел Шрот.

Тема Украины на переговорах

Глава бюро международной политики президента Якуб Кумоч несколько дней назад заявил, что вскоре может состояться встреча в формуле Веймарского треугольника, а темой переговоров станет Украина.

Цитата

“И Франция, и Германия, и Польша осуществляют различные виды деятельности (по ситуации в Украине — ред.). Каждая из этих стран имеет свои контакты, и лидерам трех крупных европейских стран стоит обменяться этими контактами. Думаю, это также была бы возможность для президента Дуды доложить о своих переговорах в Пекине” — подчеркнул Кумоч.

Напомним

Президент Польши Анджей Дуда в четверг отправился в Пекин, где принимал участие в открытии Олимпийских игр. В рамках визита он намерен воспользоваться “некоторыми дипломатическими возможностями”.

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