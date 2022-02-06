Главная тема — Украина: лидеры Польши, Франции и Германии встретятся в Берлине
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Лидеры Польши, Франции и Германии встретятся в Берлине где обсудят безопасность в центральной и восточной Европе, а главной темой будет Украина. Об этом сообщает RMF 24, пишет УНН.
Детали
В следующий вторник в Берлине в формате Веймарского треугольника президент Анджей Дуда встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом. Об этом заявил глава кабинета президента Польши Павел Шрот.
Тема Украины на переговорах
Глава бюро международной политики президента Якуб Кумоч несколько дней назад заявил, что вскоре может состояться встреча в формуле Веймарского треугольника, а темой переговоров станет Украина.
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“И Франция, и Германия, и Польша осуществляют различные виды деятельности (по ситуации в Украине — ред.). Каждая из этих стран имеет свои контакты, и лидерам трех крупных европейских стран стоит обменяться этими контактами. Думаю, это также была бы возможность для президента Дуды доложить о своих переговорах в Пекине” — подчеркнул Кумоч.
Напомним
Президент Польши Анджей Дуда в четверг отправился в Пекин, где принимал участие в открытии Олимпийских игр. В рамках визита он намерен воспользоваться “некоторыми дипломатическими возможностями”.