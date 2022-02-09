Країни Веймарського трикутника ухвалили декларацію, в якій закликали Росію до деескалації навколо України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Країни Веймарського трикутника (Польща, Франція, Німеччина) ухвалили так звану Берлінську декларацію, в якій закликають владу Росії до деескалації ситуації навколо кордонів України і змістовного діалогу із Заходом, передає УНН.
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“Лідери закликають Росію до деескалації ситуації на українському кордоні та початку змістовного діалогу щодо безпеки на європейському континенті. Вони підкреслюють, що будь-яка подальша військова агресія Росії проти України матиме значні наслідки та високу ціну”,- йдеться в тексті декларації.
Деталі
Декларація була прийнята під час зустрічі президентів Польщі і Франції Анджея Дуди й Емманюеля Макрона, а також канцлера ФРН Олафа Шольца 8 лютого у Берліні.
Наголошується, що три країни готові брати конструктивну участь “у змістовних та орієнтованих на результат дискусіях з питань безпеки, що становлять взаємний інтерес”.
Зазначається, що країни продовжуватимуть тісно координувати свою роботу разом із партнерами по ЄС та союзниками по НАТО для забезпечення миру та стабільності в євроатлантичному регіоні.
Лідери погодилися, що Альянсу необхідно постійно підтримувати можливості стримування та оборони і бути готовими адаптуватися до подальшого погіршення середовища безпеки, у тому числі в рамках посилення передової присутності НАТО.
Лідери трьох країн також висловили серйозну стурбованість з приводу нарощування Росією військ в Україні та навколо неї і підтвердили свою підтримку територіальній цілісності та суверенітету України. Вони також високо оцінили позицію України, яка продовжує політику стримування та дипломатичного підходу до розв’язання кризової ситуації.
Зазначається, що Дуда, Шольц та Макрон у резолюції заохочують до подальших дипломатичних зусиль і підтримують Нормандський формат для реалізації Мінських домовленостей.
Додамо
У вівторок в Берліні відбулася зустріч лідерів Польщі, Франції та Німеччини. Вони обговорили безпеку в центральній та східній Європі, а головною темою була Україна.