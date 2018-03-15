Страны G7 не признают российских выборов в аннексированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Страны G7 не признают проведения российских президентских выборов в аннексирована Крыму. Об этом корреспонденту УНН сказал Чрезвычайный и Почтенный посол Канады в Украине Роман Ващук.
"Позиция всех наших стран - мы не признаем проведения, распространения российских выборов на Крым. Это нелегитимно аннексированная территория, никакие выборы под эгидой России там не считаются легитимными", - сказал посол.
Отметим, в этом году Канада председательствует в G7.
Как сообщал УНН, 13 марта Президент Украины Петр Порошенко на встрече с послами стран Большой семерки призвал государства G7 осудить и не признавать выборы президента РФ в оккупированном Крыму.
Напомним, ранее представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС не признает незаконной аннексию Крыма и считает незаконным проведение там выборов президента РФ.