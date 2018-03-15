Країни G7 не визнають російських виборів в анексованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Країни G7 не визнають проведення російських президентських виборів в анексованому Криму. Про це кореспонденту УНН сказав Надзвичайний і Поважний посол Канади в Україні Роман Ващук.
“Позиція всіх наших країн — що ми не визнаємо проведення, поширення російських виборів на Крим. Це є нелегітимно анексована територія, жодні вибори під егідою Росії там не вважаються легітимними”, — сказав посол.
Зазначимо, цього року Канада головує в G7.
Як повідомляв УНН, 13 березня Президент України Петро Порошенко на зустрічі з послами країн Великої сімки закликав держави G7 засудити та не визнавати вибори президента РФ в окупованому Криму.
Нагадаємо, раніше представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні заявила, що ЄС не визнає незаконну анексію Криму та вважає незаконним проведення там виборів президента РФ.