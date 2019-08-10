Лучший футболист ЧМ-2010 объявил о завершении карьеры
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Экс-нападающий сборной Уругвая Диего Форлан в 40-летнем возрасте объявил о завершении карьеры, сообщает УНН со ссылкой на Twitter игрока и As.com.
Последним клубом легендарного игрока был гонконгский “Китчи”, в составе которого Форлан в последний раз выходил на поле в мае 2018 года.
“После 21 года выступлений я решил завершить профессиональную карьеру. Закончился прекрасный этап жизни, полный невероятных воспоминаний и эмоций. Однако впереди новые вызовы. Благодарен всем, кто сопровождал меня на этом пути”, — говорится в ссылке Форлана в Twitter.
Стоит отметить, что форвард во время карьеры выступал за “Индепендент”, “Манчестер Юнайтед”, “Вильярреал”, мадридский “Атлетико”, миланский “Интер”, бразильский “Интернасьональ”, “Пеньяроль”, “Мумбаи Сити” и японскую “Серезо Осака”.
Добавим, в активе лучшего футболиста чемпионата мира в ЮАР 36 голов в 112 матчах за сборную Уругвая, а также выигранных 9 трофеев на клубном уровне среди которых Лига Европы, Суперкубок УЕФА, Кубок Интертото, чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок Англии.