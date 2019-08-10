Кращий футболіст ЧС-2010 оголосив про завершення кар'єри
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Екс-нападник збірної Уругваю Дієго Форлан у 40-річному віці оголосив про завершення кар'єри, повідомляє УНН з посиланням на Twitter гравця та As.com.
Останнім клубом легендарного гравця був гонконгський "Кітчі", в складі якого Форлан в останній раз виходив на поле в травні 2018 року.
"Після 21 року виступів я вирішив завершити професіональну кар'єру. Закінчився прекрасний етап життя, повний неймовірних спогадів і емоцій. Однак попереду нові виклики. Вдячний всім, хто супроводжував мене на цьому шляху", – йдеться у посиланні Форлана у Twitter.
Варто зазначити, що форвард під час кар'єри виступав за "Індепендьєнте", "Манчестер Юнайтед", "Вільяреал", мадридський "Атлетіко", міланський "Інтер", бразильський "Інтернасьональ", "Пеньяроль", "Мумбаі Сіті" і японську "Серезо Осаку".
Додамо, в активі кращого футболіста чемпіонату світу в ПАР 36 голів в 112 матчах за збірну Уругваю, а також виграних 9 трофеїв на клубному рівні серед яких Ліга Європи, Суперкубок УЄФА, Кубок Інтертото, чемпіонат Англії, Кубок та Суперкубок Англії.