Воровали до миллиона гривен за день: в Украине разоблачили группировку, которая грабила банковские счета граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Украине заблокировали деятельность межрегиональной группировки, которая похищала деньги с банковских счетов граждан. По оперативным данным, ежедневная "прибыль" злоумышленников составляла до миллиона гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
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"Предварительные данные следствия указывают, что организовали сделку четверо жителей Запорожской области и Днепра. Для ее реализации дельцы обустроили в Мелитополе подпольный колл-центр, где "работало" почти 50 операторов. К моменту реагирования со стороны оперативников спецслужбы, схема успела действовать несколько месяцев", - говорится в сообщении.
Детали
Выдавая себя за работников банков, персонал звонил клиентам финучреждений и выманивал от них информацию о CVV-коде, номере и пин-коде платежных карточек. После получения доступа к клиентским счетам злоумышленники переводили средства на подконтрольные банковские счета.
Для "работы" с зарубежными клиентами дельцы также использовали незаконную маршрутизацию международного телефонного трафика.
Во время обыска в помещении колл-центра правоохранители обнаружили:
- 51 ед. компьютерной техники с вредным программным обеспечением;
- оборудование для IP-телефонии;
- инструкции для работников с пошаговыми действиями во время общения с "клиентами";
- мобильные телефоны, черновые записи и другие доказательства противоправной деятельности.
Сейчас изъятое оборудование направлено на экспертизы.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к схеме, а также круг пострадавших граждан.
Добавим
Киберсотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабную сделку по присвоению средств граждан через несанкционированный доступ к онлайн-банкингу. Злоумышленники представлялись менеджерами банков и операторов связи.