Крали до мільйона гривень щодня: в Україні викрили угруповання, яке грабувало банківські рахунки громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. В Україні заблокували діяльність міжрегіонального угруповання, яке викрадало гроші з банківських рахунків громадян. За оперативними даними, щоденний "прибуток" зловмисників становив до мільйона гривень. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.
Цитата
"Попередні дані слідства вказують, що організували оборудку четверо мешканців Запорізької області та Дніпра. Для її реалізації ділки облаштували у Мелітополі підпільний кол-центр, де "працювало" майже 50 операторів. До реагування з боку оперативників спецслужби, схема встигнула діяти кілька місяців", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Видаючи себе за працівників банків, персонал телефонував клієнтам фінустанов і виманював від них інформацію про CVV-код, номери і пін-коди платіжних карток. Після отримання доступу до клієнтських рахунків зловмисники переводили кошти на підконтрольні банківські рахунки.
Для "роботи" із зарубіжними клієнтами ділки також використовували незаконну маршрутизацію міжнародного телефонного трафіку.
Під час обшуку в приміщенні кол-центру правоохоронці виявили:
- 51 од. комп’ютерної техніки зі шкідливим програмним забезпеченням;
- обладнання для IP-телефонії;
- інструкції для працівників з покроковими діями під час спілкування з "клієнтами";
- мобільні телефони, чорнові записи та інші докази протиправної діяльності.
Наразі вилучене обладнання направлено на експертизи.
У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до схеми, а також коло постраждалих громадян.
Додамо
Кіберфахівці Служби безпеки України викрили масштабну оборудку з привласнення коштів громадян через несанкціонований доступ до онлайн-банкінгу. Зловмисники представлялись менеджерами банків та операторів зв’язку.