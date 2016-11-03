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15 марта, 19:03 • 114433 просмотра

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Воров, которые обчистили граждан на 200 тыс. грн, будут судить на Львовщине

Воров, которые обчистили граждан на 200 тыс. грн, будут судить на Львовщине

Киев • УНН

 • 6671 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Группу квартирных воров, которые завладели имуществом на 200 тыс. грн, будут судить во Львовской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

Установлено, что пять жителей Червонограда совершили 6 квартирных краж, одна из которых переросла в ограбление.

Отслеживая помещения, которые потерпевшие оставляли на время, злоумышленники проникали в них, взламывали замки дверей специально приспособленными орудиями и похищали деньги, ювелирные изделия и другие ценные вещи. Участники группы завладели имуществом потерпевших на сумму более 200 тыс. грн.

Действия сообщников квалифицированы по ч.3 ст.185 (кража по предварительному сговору в составе организованной группы, с проникновением в жилище), а также ч.5 ст.186 (грабеж в особо крупных размерах) УК Украины.

Преступникам грозит лишение свободы на срок до 13 лет с конфискацией имущества.

 

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