Воров, которые обчистили граждан на 200 тыс. грн, будут судить на Львовщине

Установлено, что пять жителей Червонограда совершили 6 квартирных краж, одна из которых переросла в ограбление.

Отслеживая помещения, которые потерпевшие оставляли на время, злоумышленники проникали в них, взламывали замки дверей специально приспособленными орудиями и похищали деньги, ювелирные изделия и другие ценные вещи. Участники группы завладели имуществом потерпевших на сумму более 200 тыс. грн.

Действия сообщников квалифицированы по ч.3 ст.185 (кража по предварительному сговору в составе организованной группы, с проникновением в жилище), а также ч.5 ст.186 (грабеж в особо крупных размерах) УК Украины.

Преступникам грозит лишение свободы на срок до 13 лет с конфискацией имущества.