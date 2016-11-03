Крадіїв, які обчистили громадян на 200 тис. грн, судитимуть на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Групу квартирних крадіїв, які заволоділи майном на 200 тис. грн, судитимуть на Львівщині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.
Встановлено, що п'ять жителів Червонограда скоїли 6 квартирних крадіжок, одна з яких переросла у пограбування.
Відслідковуючи помешкання, які потерпілі залишали на певний час, зловмисники проникали в них, зламували замки дверей спеціально пристосованими знаряддями і викрадали гроші, ювелірні вироби та інші цінні речі. Учасники групи заволоділи майном потерпілих на суму більше 200 тис. грн.
Дії спільників кваліфіковано за ч.3 ст.185 (крадіжка за попередньою змовою в складі організованої групи, із проникненням у житло), а також ч.5 ст.186 (грабіж в особливо великих розмірах) КК України.
Злочинцям загрожує позбавлення волі на строк до 13 років з конфіскацією майна.