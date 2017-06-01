КПВВ в зоне АТО переходят на летний график работы

"Контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО переходят на летний период работы", - говорится в сообщении.

Это предусмотрено временным порядком контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов (товаров) через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей, отмечает ведомство.

"С 1 июня 2017 года в контрольных пунктах въезда-выезда пропускные операции будут осуществляться с 6:00 до 20:00", - добавили в ГПСУ.

Напомним, 24 мая пропуск граждан через КПП "Марьинка" был приостановлен из-за обстрелов.