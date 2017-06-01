КПВВ у зоні АТО переходять на літній графік роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні АТО переходять на літній період роботи - з 6:00 до 20:00. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
"Контрольні пункти в'їзду-виїзду в районі проведення АТО переходять на літній період роботи", - йдеться у повідомленні.
Це передбачено тимчасовим порядком контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, зазначає відомство.
"З 1 червня 2017 року в контрольних пунктах в’їзду-виїзду пропускні операції будуть здійснюватись з 6:00 до 20:00", - додали у ДПСУ.
Нагадаємо, 24 травня пропуск громадян через КПП "Мар’їнка" було призупинено через обстріли.