Каждое кормление Кольченко в РФ снимают на видеокамеру - правозащитник

"От Кольченко вышел адвокат (22 июня 2018 года 11:15). Вот что он сообщил по телефону. Саша по-прежнему находится в медсанчасти. Но теперь не один в палате, а с "соседом по камере". Немного набрал вес. (Весит сейчас около 62 кг). Каждое его кормление снимают на видеокамеру", - сообщил правозащитник.

Кроме того, он сообщил, что Кольченко подписали длительное свидание с мамой на 28-30 июля. "Думаю, надо объявлять сбор средств на эту поездку", - добавил Щур.

"Сейчас Саши приносят много писем, в том числе и на украинском и других языках. Раньше этого не было", - отметил он.

Напомним, российские тюремщики собираются перевести Кольченко с медчасти в отряд.

Как сообщал УНН, украинский политзаключенный Олег Сенцов 14 мая объявил голодовку. В знак солидарности с ним голодовку объявил Александр Кольченко, осужденный в РФ по обвинению в террористической деятельности. Позже, потому, что очень ослаб, уже стал терять сознание, Кольченко прекратил голодовку, за время которой похудел на 10 кг - до 54 килограммов.