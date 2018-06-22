Кожне годування Кольченка у РФ знімають на відеокамеру - правозахисник
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Українець Олександр Кольченко, якого утримують за гратами в Росії, досі перебуває у медично-санітарній частині, він трішки набрав вагу, кожне його годування знімають на відеокамеру. Про це з посиланням на слова адвоката Кольченка повідомляє російський правозахисник Микола Щур у Facebook, передає УНН.
"Від Кольченка вийшов адвокат (22 червня 2018 року 11:15). Ось що він повідомив по телефону. Саша як і раніше перебуває в медсанчастині. Але тепер не один в палаті, а з "сусідом по камері". Трохи набрав вагу. (Важить зараз близько 62 кг). Кожне його годування знімають на відеокамеру", - повідомив правозахисник.
Крім того, він повідомив, що Кольченку підписали тривале побачення з мамою на 28-30 липня. "Гадаю, треба оголошувати збір коштів на цю поїздку", - додав Щур.
"Зараз Саші приносять багато листів, в тому числі і українською та іншими мовами. Раніше цього не було", - вказав він.
Нагадаємо, російські тюремники збираються перевести Кольченка із медчастини у загін.
Як повідомляв УНН, український політв'язень Олег Сенцов 14 травня оголосив голодування. У знак солідарності із ним голодування оголосив Олександр Кольченко, засуджений в РФ за звинуваченням у терористичній діяльності. Утім згодом, через те, що дуже ослаб, вже став непритомніти, Кольченко припинив голодування, за час якого схуд на 10 кг - до 54 кілограмів.