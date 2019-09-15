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Каждая шестая жалоба к бизнес-омбудсмену поступает от иностранного инвестора

Каждая шестая жалоба к бизнес-омбудсмену поступает от иностранного инвестора

Киев  •  УНН

 • 30032 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. За последние четыре года Совет бизнес-омбудсмена получил более 6000 жалоб от бизнеса, около тысячи - поступило от иностранного инвестора. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил заместитель бизнес-омбудсмена Ярослав Грегирчак.

"По состоянию на сейчас, поступило 6 тыс. 60 жалоб с мая 2015 года, из них - 994 жалобы поступило на правоохранителей", - отметил он.

Грегирчак уточнил, что далеко не все жалобы бизнес-омбудсмен принимает в работу. Если есть судебное разбирательство или судебное решение, дело долговременное или частно-правового характера, бизнес-омбудсмен откажется помогать.

"Если брать эти 6 тыс. 60 жалоб, где 28-29% жалоб не были приняты в работу", - сказал Грегирчак.

Существуют параметры, по которым жалобы принимаются в работу, классифицировать их можно так:

1) Когда с точки зрения предпринимателя необоснованно открывается уголовное производство. В основном это касается тематики 212 статьи уголовного кодекса (умышленное уклонение от уплаты налогов). Бизнес-омбудсмен считает, что нельзя открывать уголовное производство до тех пор, пока сам налоговый долг не считается согласованным. Согласованным, это означает, что налогоплательщик полностью исчерпал возможности защиты в формате административного обжалования, или когда существует судебное решение, он должен некую сумму бюджету. Только после этого открывается уголовное производство.

2) Когда предприниматели пытаются открыть уголовное производство против правоохранителей, а те, кто в правоохранительной сфере отвечает за оформление такого заявления, внесения данных в ЕРДР, отказываются это делать, ищут и находят формальные основания для отказа в открытии такого производства.

3) Когда имеет место затягивание течения досудебного расследования: открытое уголовное производство, или по заявлению предпринимателя или против него, где он является каким-то объектом следственных действий, или кто-то из правоохранителей есть таким объектом и ход досудебного расследования слишком длительный. Если это против бизнеса - сам факт существования открытого уголовного производства создает определенный прессинг, давление, или если это против правоохранителей - создается впечатление, что оно "зависло".

4) Различные процессуальные нарушения, совершаемые на этапе проведения следственных действий.

Если жалоба соответствует критериям и бизнес-омбудсмен берет ее в работу, начинается диалог с "обидчиками". Как правило, говорит Грегирчак, понимание находится.

"У нас есть меморандумы о сотрудничестве с теми государственными и правоохранительными органы, которые важны для нашей оперативной работы над жалобами. Это не номинальная бумажка. Его основной практический смысл заключается в том, что он предусматривает создание экспертной группы, которая рассматривает наиболее проблемные и индивидуальные жалобы на подразделения соответствующего ведомства.

В процессе расследования наша рекомендация или выполняется и достигается тот результат, который желателен для жалобщика, или она не выполняется, у нас заканчиваются сроки нашего расследования - 90 дней, мы, например, не видим смысла продолжать его, потому что видим, что свой функционал мы исчерпали - мы оформляем решение о закрытии производства с выдачей рекомендаций", - объясняет Грегирчак.

Очень часто жалуется иностранный инвестор, отмечает Грегирчак.

"Каждый шестой наш жалобщик - это компания с иностранными инвестициями. По состоянию на конец августа мы получили 1021 жалобу от иностранного бизнеса. Львиная доля из них - это украинские юридические лица, просто их учредителями, участниками являются иностранные граждане или юридические лица.

Налоговые вопросы составляли всего 45%, действия или бездействие правоохранителей - 14%, жалобы на различные другие государственные органы, кроме Минюста - 12%, 6%, в структуре жалоб по таможенным исключительно вопросам", - сообщил он.

Грегирчак выразил надежду, что с приходом новой власти бизнес потеряет необходимость писать жалобы Совету бизнес-омбудсмена. В том числе - на действия или бездействие правоохранителей, добавил он.

"У меня есть искренние намерения, что вскоре Украина перестанет ассоциироваться со страной, где бизнес может столкнуться с таким риском, как прессинг со стороны правоохранителей. Кстати, такого критерия, как давление правоохранителей на бизнес, нет ни в одном международном рейтинге. Есть некоторые нюансы, связанные с соблюдением верховенства права, с качеством и доверием к судебной системе. Но именно в отношении правоохранителей, в чистом виде, нет. А значит, этого вообще не должно быть", - выразил надежду Грегирчак.

Напомним, несмотря на анонсированную договоренность между Президентом и представителями "АрселорМиттал", 5 сентября на предприятие снова вернулась СБУ. В лице Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности, СБУ инициировала очередную проверку инспекторами ядерного урегулирования.

Это же управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ попыталось ранее отправить Государственную аудиторскую службу на предприятие крупнейшего производителя курятины в Украине - "Мироновский хлебопродукт". Однако, аудиторы отказались это делать из-за отсутствия правовых оснований.

СБУ действует по инициативе Президента Владимира Зеленского. В то же время, Премьер-министр Алексей Гончарук призывает ликвидировать Управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ, с целью "окончательного отмежевания правоохранителей и силовиков от бизнеса".

Игорь Коломойский, в свою очередь, призывает национализировать крупные предприятия в Украине, включая "АрселорМиттал". На днях бизнесмен встретился с Президентом Зеленским, руководителем Офиса Президента и руководителем правительства, где обсуждалось "ведение бизнеса".

В то же время, на фоне таких заявлений Коломойского, Президент Зеленский призывает инвесторов вкладывать в Украину, обещая им защиту капиталов.

Между тем в самой инвестиционной группе Dragon Capital считают проверки в "МХП" и "АрселорМиттал" абсурдом и давлением на бизнес.

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