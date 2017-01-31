Космический корабль "Прогресс" отстыкуют от МКС и затопят в Тихом океане

"Согласно новым расчетным данным, отстыковка корабля от МКС планируется в 17:25 мск (16:25 по киевскому времени - ред.)", - Сообщил агентству представитель Центра управления полетами.

Он добавил, что согласно информации ЦУП, вход "Прогресса МС-03" в плотные слои атмосферы ожидается в 21:10 мск (20:10 по киевскому времени), а несгоревшие части конструкции грузового корабля упадут примерно в 21:24 мск (20:14 по киевскому времени) в заданном районе несудоходные части Тихого океана и затонут там.

Как сообщал УНН, NASA планирует увеличить состав экипажа на МКС до четырех человек.