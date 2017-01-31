Космічний корабель “Прогрес” відстикують від МКС і затоплять у Тихому океані
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Вантажний космічний корабель “Прогрес МС-03” , який було приєднано до Міжнародної космічної станції 19 липня 2016 року, відстикують від МКС та затоплять на “кладовищі космічних кораблів” у Тихому океані. Про це УНН повідомляє з посиланням на РИА Новости.
“Згідно з новим розрахунковим даними, відстиковка корабля від МКС планується о 17:25 мск (16:25 за київським часом — ред.)”, — повідомив агентству представник Центра управління польотами.
Він додав, що згідно з інформацією ЦУП, вхід “Прогреса МС-03” в щільні шари атмосфери очікується о 21:10 мск (20:10 за київським), а незгорілі частини конструкції вантажного корабля впадуть приблизно о 21:24 мск (20:14 за київським) в заданому районі несудоходної частини Тихого океану і затонуть там.
Як повідомляв УНН, NASA планує збільшити склад екіпажу на МКС до чотирьох осіб.