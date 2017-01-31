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Космічний корабель “Прогрес” відстикують від МКС і затоплять у Тихому океані

Космічний корабель “Прогрес” відстикують від МКС і затоплять у Тихому океані

Київ • УНН

 • 19237 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Вантажний космічний корабель “Прогрес МС-03” , який було приєднано до Міжнародної космічної станції 19 липня 2016 року, відстикують від МКС та затоплять на “кладовищі космічних кораблів” у Тихому океані. Про це УНН повідомляє з посиланням на РИА Новости.

“Згідно з новим розрахунковим даними, відстиковка корабля від МКС планується о 17:25 мск (16:25 за київським часом — ред.)”, — повідомив агентству представник Центра управління польотами.

Він додав, що згідно з інформацією ЦУП, вхід “Прогреса МС-03” в щільні шари атмосфери очікується о 21:10 мск (20:10 за київським), а незгорілі частини конструкції вантажного корабля впадуть приблизно о 21:24 мск (20:14 за київським) в заданому районі несудоходної частини Тихого океану і затонуть там.

Як повідомляв УНН, NASA планує збільшити склад екіпажу на МКС до чотирьох осіб.

Українські Національні Новини

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