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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Коррупция в энергетике: экс-руководителю Харьковоблэнерго сообщено о подозрении

Коррупция в энергетике: экс-руководителю Харьковоблэнерго сообщено о подозрении

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 14:02  •  16346 просмотра

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Бывшему и.о. председателя правления АО «Харьковоблэнерго» и 4 другим лицам сообщено о подозрении в завладении 12,5 млн грн. Группа также пыталась завладеть еще 120 млн грн средств компании при закупке оборудования.

Бывшему и.о. председателя правления АО «Харьковоблэнерго» и еще четырем участникам преступной организации сообщено о подозрении в завладении более 12,5 млн грн и покушении на завладение еще 120 млн грн средств АО «Харьковоблэнерго» при закупке энергетического оборудования. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Как стало известно УНН из собственных источников речь идет об и.о. председателя правления АО "Харьковоблэнерго" (2020-2024 гг.) Константина Логвиненко.

Под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ разоблачили и пресекли деятельность преступной группы, причастной к завладению более 12,5 млн грн и покушения на завладение еще 120 млн грн средств АО "Харьковоблэнерго" при закупке энергетического оборудования, а именно трансформаторного оборудования и электроизмерительных приборов

- говорится в сообщении.

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Сообщается, что в состав группы входили:

  • и.о. председателя правления АО «Харьковоблэнерго» (2020-2024 гг.);
  • руководителю отдела материального обеспечения АО "Харьковоблэнерго";
  • руководителю отдела Харьковской торгово-промышленной палаты;
  • частному оценщику;
  • руководителю коммерческого предприятия.

Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины

 - информирует САП.

Отмечается, что в рамках досудебного расследования установлено, что в 2021 году и.о. генерального директора АО "Харьковоблэнерго" в сговоре с лицом, осуществлявшим контроль за рядом коммерческих предприятий-поставщиков энергетического оборудования создали организованную группу, в которую также вошли другие сотрудники общества, с целью систематического завладения средствами предприятия в особо крупном размере.

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В течение апреля-сентября 2021 года руководитель АО «Харьковоблэнерго» обеспечил избрание двух «нужных» компаний победителями закупок услуг по поставке 11 904 ед. трансформаторного оборудования и 79 425 ед. электроизмерительных приборов (счетчиков и вспомогательного оборудования) по завышенной на 132,5 млн грн стоимости. В свою очередь, в соответствии с задачами и распределенных ролей, руководитель отдела Харьковской торгово-промышленной палаты и оценщик, действуя в интересах будущих победителей, обеспечили формирование заведомо завышенной ожидаемой стоимости закупок

 - информирует САП.

Также сообщается, что частичное выполнение этих договоров в течение 2021-2022 годов нанесло АО "Харьковоблэнерго" убытки на 12,5 млн грн, поскольку именно столько средств было перечислено за поставку трансформаторов и счетчиков по завышенным ценам.

Намерения по завладению другой частью средств, а именно 120 млн грн, были сорваны после введения режима военного положения и проведения следственных действий детективами НАБУ

- говорится в сообщении.

В САП отмечают, что на сегодня два соорганизатора преступной группы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о применении к ним меры пресечения.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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