Коррупционные МСЭК и прокуроры-"инвалиды" - последствия построенной Порошенко коррупционной системы - эксперт

Пока Петр Порошенко позировал на камеры с якобы помощью фронту, его депутата-руководительницу МСЭК схватили на вымогательстве взятки с военного. Именно Порошенко фактически выстроил эту коррупционную систему МСЭК, последствия которой ощутимы по сей день. Об этом написал политический эксперт Валентин Гладких.

"В тот самый момент, когда 8 ноября "криголам" позировал при передаче трактора за деньги украинцев, его соратницу из Евросолидарности, руководительницу МСЭК паковали за вымогательство 2000 долларов с военного, у которого парализована половина тела", - отмечает Валентин Гладких.

По словам эксперта, именно во времена Порошенко на посту главы государства была заложена "бомба" с инвалидностью прокуроров, коррумпированными руководителями МСЭК, таможенниками и другими госслужащими.

"Именно Порошенко фактически выстроил эту коррупционную систему, последствия которой мы видим и сегодня. Обратите внимание! Ряд руководителей МСЭК сегодня - депутаты от "Евросолидарности". Ряд прокуроров, которые выписали себе инвалидность, назначены во времена реформы прокуратуры времен Порошенко-Луценко. Таможенники, которых хватают на взятках, оказываются депутатами местных советов от партии "сивочолого". Чего только стоит депутат из "Евросолидарности" Светлана Баранская, которую недавно схватили во время махинаций на таможне. Вес этого коррупционного скандала был уже 1,5 млн долларов", - отмечает Гладких.

Политический эксперт также отмечает, что цинизма ситуации добавляет то, что боец, у которого требовали взятку, был ранен в Часовом Яру, когда защищал в том числе Порошенко и его соратницу, которая требовала у защитника взятку.

"Насколько циничным надо быть, чтобы имея в кармане более миллиарда (а именно на столько в последнее время ежемесячно толстеет Порошенко) лить слезы на могилах защитников под камеры пиар-службы и параллельно собирать деньги с украинцев и с шайкой взяточников обирать военных", - пишет Гладких.

Как сообщалось ранее, Петр Порошенко тратит на свои пиар-проекты средства, которые он получил с ценных бумаг, купленных за неуплаченные в Украине налоги. Речь может идти о примерно 2,5 млрд грн.