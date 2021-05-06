Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже более 155,8 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. По состоянию на утро четверга в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 155,8 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 155,820,246 человек, из них выздоровели 133,217,814 человек. Количество умерших возросло до 3,255,270.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (33,321,244), Индия (21,070,852), Бразилия (14,936,464), Франция (5,706,378), Турция (4,955,594), Россия (4,847,489), Великобритания (4,425,940) и Италия (4,070,400).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (593,148), Бразилии (414,645) и Индия (230,151).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2090986 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 45 077 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.