Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже более 138 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. По состоянию на утро среды в мире коронавирусная болезнью COVID-19 заболело уже более 138 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Worldometer.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 138 013 074 человек, из них выздоровели 111 032 185 человек. Количество умерших возросло до 2 971 864.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (32 070 784), Индия (13 871 321), Бразилия (1 3601 566), Франция (5 106 329), Россия (4 657 883), Великобритания (4 375 814), Турция (3 962 760) и Италия (3 793 033).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (577 179), Бразилии (358 718) и Мексике (210 294).
Общая ситуация в Украине
По данным Worldometers, количество случаев COVID-19 в Украине — 1 872 785.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.