Коронавірусною інфекцією у світі захворіло вже понад 138 млн людей

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 138 013 074 людей, з них одужало 111 032 185 осіб. Кількість померлих зросла до 2 971 864.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (32 070 784), Індія (13 871 321), Бразилія (13 601 566), Франція (5 106 329), Росія (4 657 883), Велика Британія (4 375 814), Туреччина (3 962 760) та Італія (3 793 033).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (577 179), Бразилії (358 718) та Мексиці (210 294).

Загальна ситуація в Україні

За даними Worldometers, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 872 785.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.