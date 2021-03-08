Коронавирус на Буковине: за сутки снова более 400 новых инфицированных

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 56451 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 77420 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111105 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146559 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196456 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193836 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280305 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157917 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143187 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Коронавирус на Буковине: за сутки снова более 400 новых инфицированных

Коронавирус на Буковине: за сутки снова более 400 новых инфицированных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 409 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 118 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.

Детали:

Так, в целом на Буковине зафиксировано 59 134 случая болезни. За последние сутки 118 человек выздоровели, 46 274 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1097 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 846 образцов и 133 экспресс-тестов.

Больше подробностей глава ОГА не привел.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 406 800 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 27 128 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Украинские Национальные Новости

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