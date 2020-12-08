Коронавирус на Буковине: за сутки выздоровело в три раза больше людей, чем заболело
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Черновицкой области за вторник зафиксировали лишь 204 новых случая инфицирования COVID-19. Выздоровел 741 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.
Так, в целом на Буковине зафиксировано 35 826 случаев болезни. За последние сутки 741 человек выздоровел, 19 035 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 687 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1128 образцов.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 832 758 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 13 928 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.