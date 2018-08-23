Пользователи сообщают о сбоях в работе App Store
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Проблемы в работе магазина приложений App Store наблюдаются в четверг в нескольких странах. Об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, передает УНН.
“Проблемы в работе App Store наблюдаются с 23:28 по времени Восточного побережья США (6:28 по Киеву)”, — говорится в сообщении сервиса.
По его данным, о сбоях в работе App Store сообщают пользователи в Германии, Иордании, США и Японии.
Как сообщал УНН, австралийского подростка обвинили в хакерских атаках на Apple после того, как он несколько раз в год сломал их главную компьютерную сеть, скачал 90 Гб конфиденциальной информации, получив доступ к счетам клиентов. Суд по делам несовершеннолетних уже посчитал его вину доказанной, однако отложил вынесение приговора до 20 сентября из-за сложности дела.