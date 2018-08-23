Користувачі повідомляють про збої в роботі App Store
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Проблеми в роботі магазину додатків App Store спостерігаються в четвер у кількох країнах. Про це повідомляє сервіс Downdetector, що відслідковує роботу популярних інтернет-ресурсів, передає УНН.
“Проблеми в роботі App Store спостерігаються з 23:28 за часом Східного узбережжя США (6:28 за Києвом)”, — йдеться в повідомленні сервісу.
За його даними, про збої в роботі App Store повідомляють користувачі в Німеччині, Йорданії, США і Японії.
Як повідомляв УНН, австралійського підлітка звинуватили у хакерських атаках на Apple після того, як він кілька разів за рік зламав їх головну комп’ютерну мережу, скачав 90 Гб конфіденційної інформації, отримавши доступ до рахунків клієнтів. Суд у справах неповнолітніх уже порахував його провину доведеною, проте відклав винесення вироку до 20 вересня через складність справи.