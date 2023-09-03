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Коренное племя вернуло себе землю через более чем век после крупнейшего массового повешения в истории США

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КИЕВ. 3 сентября. УНН. Коренное племя вернуло себе земли в Миннесоте в США более чем через столетие после того, как там умерли предки, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

"Золотые прерии и извилистые реки государственного парка Миннесоты также являются местом тайных захоронений представителей Дакоты, погибших из-за того, что Соединенные Штаты не выполнили договоры с коренными американцами более века назад. Теперь их потомки получают землю обратно", - пишет издание.

Как сообщается, штат делает редкий шаг и передает парк обратно племени Дакоты, пытаясь исправить события, которые привели к войне и крупнейшему массовому повешению в истории США.

Государственный парк Аппер-Су-Эйдженси на юго-западе Миннесоты занимает площадь около 5 квадратных километров и включает в себя руины федерального комплекса, где офицеры задерживали снабжение представителей Дакоты, что приводило к голоду и смертям, отмечает издание.

Это будет первый случай, когда Миннесота передает государственный парк индейскому сообществу, сказала Энн Пирс, директор департамента парков и троп штата Миннесота в Департаменте природных ресурсов.

Дополнение

По данным Исторического общества Миннесоты, десятилетия напряженности переросли в американо-дакотскую войну 1862 года между поселенцами-колонистами и фракцией жителей Дакоты. После того, как США выиграли войну, правительство повесило больше людей, чем при любой другой казни в стране, отмечет издание.

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