Корінне плем'я повернуло собі землю через понад століття після найбільшого масового повішення в історії США

Деталі

"Золоті прерії та звивисті річки державного парку Міннесоти також є місцем таємних поховань представників Дакоти, які загинули через те, що Сполучені Штати не виконали договори з корінними американцями понад століття тому. Тепер їхні нащадки отримують землю назад", - пише видання.

Як повідомляється, штат робить рідкісний крок і передає парк назад племені Дакоти, намагаючись виправити події, які призвели до війни і найбільшого масового повішення в історії США.

Державний парк Аппер-Су-Ейдженсі на південному заході Міннесоти займає площу близько 5 квадратних кілометрів і там розташовані руїни федерального комплексу, де офіцери затримували постачання представників Дакоти, що призводило до голоду і смертей, зазначає видання.

Це буде перший випадок, коли Міннесота передає державний парк індіанській спільноті, сказала Енн Пірс, директор департаменту парків і стежок штату Міннесота в Департаменті природних ресурсів.

Доповнення

За даними Історичного товариства Міннесоти, десятиліття напруженості переросли в американо-дакотську війну 1862 року між поселенцями-колоністами і фракцією представників Дакоти. Після того, як США виграли війну, уряд повісив більше людей, ніж при будь-якій іншій страті в країні, зазначає видання.