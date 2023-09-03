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Корінне плем'я повернуло собі землю через понад століття після найбільшого масового повішення в історії США

Корінне плем'я повернуло собі землю через понад століття після найбільшого масового повішення в історії США

Київ • УНН

 • 981436 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Корінне плем'я повернуло собі землі в Міннесоті у США більш ніж через століття після того, як там померли предки, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

"Золоті прерії та звивисті річки державного парку Міннесоти також є місцем таємних поховань представників Дакоти, які загинули через те, що Сполучені Штати не виконали договори з корінними американцями понад століття тому. Тепер їхні нащадки отримують землю назад", - пише видання.

Як повідомляється, штат робить рідкісний крок і передає парк назад племені Дакоти, намагаючись виправити події, які призвели до війни і найбільшого масового повішення в історії США.

Державний парк Аппер-Су-Ейдженсі на південному заході Міннесоти займає площу близько 5 квадратних кілометрів і там розташовані руїни федерального комплексу, де офіцери затримували постачання представників Дакоти, що призводило до голоду і смертей, зазначає видання.

Це буде перший випадок, коли Міннесота передає державний парк індіанській спільноті, сказала Енн Пірс, директор департаменту парків і стежок штату Міннесота в Департаменті природних ресурсів.

Доповнення

За даними Історичного товариства Міннесоти, десятиліття напруженості переросли в американо-дакотську війну 1862 року між поселенцями-колоністами і фракцією представників Дакоти. Після того, як США виграли війну, уряд повісив більше людей, ніж при будь-якій іншій страті в країні, зазначає видання.

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