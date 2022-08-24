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Корабельная группировка вражеского флота уменьшена до 10 маневрирующих вдоль крымского побережья единиц

Киев • УНН

 • 151018 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Корабельная группировка вражеского флота уменьшена до 10 маневрирующих вдоль крымского побережья единиц. Среди них 4 ракетоносителя, один из которых подводный, оснащенный 28 ракетами типа "Калибр", в готовности к нанесению ракетного удара по всей территории Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Корабельная группировка вражеского флота уменьшена до 10 маневрирующих вдоль крымского побережья единиц

Цитата

"Сейчас стоит помнить, что коварство врага, который с ненавистью ко всему украинскому, национальному, патриотическому разрывает огнем и снарядами Украину, направлена ​​именно на независимость нашей страны. А значит вполне вероятно, что усилятся обстрелы с артиллерийско- минеметного вооружения, могут быть осуществлены массированные ракетные удары по всем регионам Украины. Пытаясь доказать свое могущество вражеское войско, способное на провокации и варварство как на оккупированных территориях, так и на линии столкновения", - говорится в сообщении.

В ОК "Юг" призывали соблюдать меры и алгоритмы безопасности, ограничения правового режима военного положения, следить за ситуацией и действиями подозрительных лиц, информировать о них компетентные органы.

"Не разглашайте сведений о деятельности и перемещении наших подразделений и местах попадания вражеских снарядов, не помогайте врагу и не поддавайтесь панике", - отмечают в командовании.

Напомним

В воскресенье около 9 часов утра в море у Южного берега Крыма замечены четыре военных корабля Черноморского флота россии, три из которых являются носителями крылатых ракет типа "Калибр".

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