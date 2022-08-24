Корабельная группировка вражеского флота уменьшена до 10 маневрирующих вдоль крымского побережья единиц

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"Сейчас стоит помнить, что коварство врага, который с ненавистью ко всему украинскому, национальному, патриотическому разрывает огнем и снарядами Украину, направлена ​​именно на независимость нашей страны. А значит вполне вероятно, что усилятся обстрелы с артиллерийско- минеметного вооружения, могут быть осуществлены массированные ракетные удары по всем регионам Украины. Пытаясь доказать свое могущество вражеское войско, способное на провокации и варварство как на оккупированных территориях, так и на линии столкновения", - говорится в сообщении.

В ОК "Юг" призывали соблюдать меры и алгоритмы безопасности, ограничения правового режима военного положения, следить за ситуацией и действиями подозрительных лиц, информировать о них компетентные органы.

"Не разглашайте сведений о деятельности и перемещении наших подразделений и местах попадания вражеских снарядов, не помогайте врагу и не поддавайтесь панике", - отмечают в командовании.

Напомним

В воскресенье около 9 часов утра в море у Южного берега Крыма замечены четыре военных корабля Черноморского флота россии, три из которых являются носителями крылатых ракет типа "Калибр".