Корабельне угруповання ворожого флоту зменшено до 10 маневруючих вздовж кримського узбережжя одиниць
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Корабельне угруповання ворожого флоту зменшено до 10 маневруючих вздовж кримського узбережжя одиниць. Серед них 4 ракетоносії, один з яких підводний, споряджені 28 ракетами типу "Калібр", в готовності до нанесення ракетного удару по всій території України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь".
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"Наразі варто пам’ятати, що підступність ворога, який з ненавистю до всього українського, національного, патріотичного розриває вогнем і снарядами Україну, спрямована саме на незалежність нашої країни. А значить цілком імовірно, що посиляться обстріли з артилерійсько-мінеметного озброєння, можуть бути здійснені масовані ракетні удари по всіх регіонах України. Намагаючись довести свою могутність вороже військо здатне на провокації та варварство як на окупованих територіях, так і на лінії зіткнення", - йдеться в повідомленні.
В ОК "Південь" закликали дотримуватись заходів та алгоритмів безпеки, обмежень правового режиму воєнного стану, пильнувати ситуацію і дії підозрілих осіб, інформувати про них компетентні органи.
"Не розголошуйте відомостей про діяльність та переміщення наших підрозділів та місця влучання ворожих снарядів, не допомагайте ворогу і не піддавайтесь паніці", - зазначають в командуванні.
Нагадаємо
У неділю близько 9 години ранку в морі біля Південного берега Криму помічені чотири військові кораблі Чорноморського флоту росії, три з яких є носіями крилатих ракет типу "Калібр".