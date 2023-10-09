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Координация позиций на ближайшие недели: Зеленский рассказал о встрече со Стефанчуком

Координация позиций на ближайшие недели: Зеленский рассказал о встрече со Стефанчуком

Киев • УНН

 • 535509 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд совещаний и со спикером ВР - в частности Русланом Стефанчуком, передает УНН.

Цитата

"Провел сегодня и совещагние со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком. Координация позиций на ближайшие недели", - сообщил Зеленский во время вечернего видеообращения.

Добавим

Также Президент  провел совещание с вице-премьер-министром Федоровым, министром образования и науки Лисовым и командой Министерства. Рабочие вопросы.

Зеленский также напомнил, что провел замену командующего Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Вместо Игоря Танцюры командующим назначен Анатолий Баргилевич.

"Главная задача – развитие Сил территориальной обороны не должно останавливаться", - резюмировал он.

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