Координация позиций на ближайшие недели: Зеленский рассказал о встрече со Стефанчуком
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд совещаний и со спикером ВР - в частности Русланом Стефанчуком, передает УНН.
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"Провел сегодня и совещагние со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком. Координация позиций на ближайшие недели", - сообщил Зеленский во время вечернего видеообращения.
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Также Президент провел совещание с вице-премьер-министром Федоровым, министром образования и науки Лисовым и командой Министерства. Рабочие вопросы.
Зеленский также напомнил, что провел замену командующего Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Вместо Игоря Танцюры командующим назначен Анатолий Баргилевич.
"Главная задача – развитие Сил территориальной обороны не должно останавливаться", - резюмировал он.