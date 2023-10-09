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Координація позицій на найближчі тижні: Зеленський розповів про зустріч із Стефанчуком

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів низку нарад і зі спікером ВР - зокрема Русланом Стефанчуком, передає УНН.

Цитата

"Провів сьогодні й нараду зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. Координація позицій на найближчі тижні", - повідомив Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

Додамо

Також Президент  провів нараду з віцепремʼєр-міністром Федоровим, міністром освіти і науки Лісовим та командою Міністерства. Робочі питання.

Зеленський також нагадав, що провів заміну командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Замість Ігоря Танцюри командувачем призначено Анатолія Баргилевича.

"Головне завдання – розвиток Сил територіальної оборони не має зупинятися", - резюмував він.

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