Координація позицій на найближчі тижні: Зеленський розповів про зустріч із Стефанчуком

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"Провів сьогодні й нараду зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. Координація позицій на найближчі тижні", - повідомив Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

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Також Президент провів нараду з віцепремʼєр-міністром Федоровим, міністром освіти і науки Лісовим та командою Міністерства. Робочі питання.

Зеленський також нагадав, що провів заміну командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Замість Ігоря Танцюри командувачем призначено Анатолія Баргилевича.

"Головне завдання – розвиток Сил територіальної оборони не має зупинятися", - резюмував він.