Координація позицій на найближчі тижні: Зеленський розповів про зустріч із Стефанчуком
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів низку нарад і зі спікером ВР - зокрема Русланом Стефанчуком, передає УНН.
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"Провів сьогодні й нараду зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. Координація позицій на найближчі тижні", - повідомив Зеленський під час вечірнього відеозвернення.
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Також Президент провів нараду з віцепремʼєр-міністром Федоровим, міністром освіти і науки Лісовим та командою Міністерства. Робочі питання.
Зеленський також нагадав, що провів заміну командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Замість Ігоря Танцюри командувачем призначено Анатолія Баргилевича.
"Головне завдання – розвиток Сил територіальної оборони не має зупинятися", - резюмував він.