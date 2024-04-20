Контрразведчики СБУ за месяц сожгли дронами 11 танков и 24 ББМ рф

Бойцы из Департамента военной контрразведки СБУ за месяц сожгли 11 танков, 24 ББМ и 4 системы ПВО россиян. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Сообщается, что военные контрразведчики СБУ сожгли дронами вражеские танки и артиллерию

Бойцы из Департамента военной контрразведки Службы безопасности отработали по целям с помощью ударных БпЛА в координации с собратьями-артиллеристами Вооруженных сил Украины - говорится в сообщении.

Сообщается, что за месяц они нанесли врагу такие потери:

⦁ 11 танков

⦁ 24 ББМ

⦁ 36 артсистем

⦁ 4 системы ПВО

⦁ 21 единица военного транспорта

⦁ 35 огневых позиций и укрытий оккупантов

4 склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами ⦁ 4 склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами

Дополнение

Источники сообщали, что СБУ поразила РЛС дальнего действия в брянской области рф, которая контролировала небо на 700 км вглубь Украины.