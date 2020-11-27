Контроль за судьями: рабочая группа по КСУ определилась с предохранителями для НАПК

"Вопросы декларирования судей. Мы стартовали с позиции, что Конституционный суд определил, что должна быть определенная отдельная процедура, отдельная структура в рамках судебной власти, которая осуществляет проверку судей... Мы пошли путем, определив, что компромисс надо искать в том, чтобы сделать предохранители, которые бы делали невозможным даже теоретически НАПК влиять на правосудие. Ведь это был основной вопрос, основное замечание в решении Конституционного суда, и не только. Многие судьи также в общении с нами и в информации, которую они подавали, отмечали, что иногда были очень неприглядные случаи. Речь идет о вручении протоколов в нерабочее время, поздно. О предмете этих протоколов, о лжи в декларациях, на меньшую сумму, когда это было, например, частью заработной платы и т.д.", - сказал Монастырский.

По его словам, рабочая группа определила предварительный перечень, и сегодня будет доходить до конкретного текста формулировки законопроекта, который, вероятно, будет готов до понедельника.

"Речь идет о таких предохранителях, первое - порядок проверки декларации судей утверждает НАПК по согласованию с ВРУ, а в случае, если речь идет о Конституционном суде - с общим сбором судей", - отметил глава рабочей группы.

Он пояснил, что это даст возможность согласовать и забрать нормы в порядке, который будет препятствовать осуществлять возможное давление на судей.

"Далее, в начале года НАПК утверждает и разрабатывает график полной проверки всех госслужащих, который утверждается один раз в начале года и не может быть изменен. То есть, норма будет касаться не только судей, а всех государственных служащих. Если речь идет о судьях, то НАПК обязательно информирует о начале проверки судьи в ВСП, или в КСУ. Протокол, в случае, если установлено нарушение, подписывает лично глава НАПК или его заместитель. Вручение протокола, если это в отношении судьи, вручает лично глава или заместитель НАПК с участием инспектора ВРУ, если речь идет о судье, или в присутствии главы КСУ или его заместителя", - сказал Монастырский.

Кроме того, сообщил он, в случае давления или, если судья считает, что есть определенное давление со стороны НАПК, которое может повлиять на результаты правосудия, судья сообщает ВРУ или КСУ, которые по результатам рассмотрения уведомления могут внести главе НАПК обязательное представление по устранению нарушений. И глава НАПК обязан рассмотреть такое представление.

Напомним, 19 ноября состоялось первое заседание рабочей группы в Верховной Раде по наработке законопроектов для решения вопроса с Конституционным Судом.

По данным главы ВР Дмитрия Разумкова, рабочая группа провела уже пять заседаний и согласовала позиции относительно возвращения уголовной ответственности за ложь в декларациях и умышленное их непредставление.

Как сообщал УНН, рабочая группа должна наработать три законопроекта: возвращение электронного декларирования, изменения в Уголовный Кодекс и изменения в закон о КСУ, до 1 декабря.