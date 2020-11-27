Контроль за суддями: робоча група по КСУ визначилася із запобіжниками для НАЗК

“Питання декларування суддів. Ми стартували з позиції, що Конституційний суд визначив, що має бути певна окрема процедура, окрема структура в рамках судової влади, яка здійснює перевірку суддів… Ми пішли шляхом, визначивши, що компроміс треба шукати в тому, щоб зробити запобіжники, які б унеможливлювали навіть теоритично НАЗК впливати на правосуддя. Адже це було основне питання, основне зауваження в рішенні Конституційного суду, і не тільки. Багато суддів також в спілкуванні з нами і в інформації, яку вони подавали, зазначали, що інколи були дуже неприглядні випадки. Мова йде про вручення протоколів в неробочий час, пізно. Про предмет цих протоколів, про брехню в деклараціях, на меншу суму, коли це було, наприклад, частиною заробітньої плати, тощо”, - сказав Монастирський.

З його слів, робоча група визначила попередній перелік, і сьогодні буде доходити до конкретного тексту формулювання законопроекту, який, ймовірно, буде готовий до понеділка.

“Мова йде про такі запобіжники, що, перше – порядок перевірки декларації суддів затверджує НАЗК за погодженням з ВРП, а у разі, якщо мова йде про Конституційний суд – з загальним збором суддів”, - зазначив голова робочої групи.

Він пояснив, що це дасть можливість узгодити і забрати норми в порядку, яка буде перешкоджати здійснювати можливий тиск на суддів.

“Далі, на початку року НАЗК затверджує і розробляє графік повної перевірки всіх держслужбовців, який затверджується один раз на початку року і не може бути змінений. Тобто, норма стосуватиметься не лише суддів, а всіх державних службовців. Якщо мова йде про суддів, то НАЗК обов’язково інформує про початок перевірки судді в ВРП, або в КСУ. Протокол, у разі, якщо встановлено порушення, підписує особисто голова НАЗК або його заступник. Вручення протоколу, якщо це щодо судді, вручає особисто голова або заступник НАЗК, за участі інспектора ВРП, якщо мова йде про суддю, або в присутності голови КСУ або його заступника”, - сказав Монастирський.

Крім того, повідомив він,у разі тиску, або, якщо суддя вважає що є певний тиск з боку НАЗК, яке може вплинути на результати правосуддя, суддя повідомляє ВРП або КСУ, які за результатами розгляду такого повідомлення можуть внести голові НАЗК обов’язкове подання щодо усунення порушень. І голова НАЗК зобов’язаний розглянути таке подання.

Нагадаємо, 19 листопада відбулося перше засідання робочої групи у Верховній Раді щодо напрацювання законопроектів для вирішення питання з Конституційним Судом.

За даними голови ВР Дмитра Разумкова, робоча група провела вже п'ять засідань та узгодила позиції щодо повернення кримінальної відповідальності за брехню у деклараціях та умисне їх неподання.

Як повідомляв УНН, робоча група повинна напрацювати три законопроекти: повернення електронного декларування, зміни до Кримінального Кодексу і зміни до закону про КСУ, до 1 грудня.