Контрабандистам особо крупной партии прекурсоров сообщено о подозрении

"По согласованию с прокуратурой Ровенской области сообщено о подозрении 3-им участникам организованной преступной группы в совершении преступления, предусмотренного ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров)", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи управления СБУ в Ровенской области при процессуальном руководстве прокуратуры Ровенской области.

Установлено, что трое жителей Ровенской области, сговорившись между собой, наладили канал систематического переправки из-за границы в Украину прекурсоров, оборот которых в государстве ограничен и по ним применены меры контроля. С целью маскировки незаконных операций сообщники принимали меры конспирации, а именно - договаривались о перемещении прекурсоров в завуалированной форме.

Однако преступная деятельность была разоблачена оперативниками органов безопасности. Задокументированы факты переправки злоумышленниками в Украине 5 тыс. 600 таблеток, содержащих в себе 517 г чистого псевдоэфедрина, что является особо крупной партией.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Ко всем подозреваемых применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что за совершение инкриминируемых преступлений обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10-ти до 12-ти лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН 29 мая, чету наркодилеров разоблачили столичные правоохранители.