Контрабандистам особливо великої партії прекурсорів повідомлено про підозру

КИЇВ. 29 травня. УНН. 3-ьом контрабандистам прекурсорів у Рівненській області повідомлено про підозру у вчиненні злочину в складі організованої злочинної групи. Правоохоронці зафіксували факти переправлення підозрюваними в Україну 5 тис. 600 пігулок, які містять в собі 517 г чистого псевдоефедрину, що є особливо великим розміром. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.