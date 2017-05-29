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Контрабандистам особливо великої партії прекурсорів повідомлено про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. 3-ьом контрабандистам прекурсорів у Рівненській області повідомлено про підозру у вчиненні злочину в складі організованої злочинної групи. Правоохоронці зафіксували факти переправлення підозрюваними в Україну 5 тис. 600 пігулок, які містять в собі 517 г чистого псевдоефедрину, що є особливо великим розміром. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.

Контрабандистам особливо великої партії прекурсорів повідомлено про підозру

"За погодженням з прокуратурою Рівненської області повідомлено про підозру 3 учасникам організованої злочинної групи у вчиненні злочину, передбаченого ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів)", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі управління СБУ в Рівненській області за процесуального керівництва прокуратури Рівненської області.

Встановлено, що троє мешканців Рівненщини, змовившись між собою, налагодили канал систематичного переправлення із-за кордону в Україну прекурсорів, обіг яких в державі обмежено та щодо них застосовано заходи контролю. З метою маскування незаконних операцій спільники вживали заходи конспірації, а саме - домовлялися про переміщення прекурсорів у завуальованій формі.

Проте злочинну діяльність було викрито оперативниками органів безпеки. Задокументовано факти переправлення зловмисниками в Україну 5 тис. 600 пігулок, які містять в собі 517 г чистого псевдоефедрину, що є особливо великим розміром.

Нині досудове розслідування триває. До усіх підозрюваних застосовано запобіжний захід у виді взяття під варту.

Нагадаємо, що за вчинення інкримінованих злочинів обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10-ти до 12-ти років з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНН 29 травня, подружжя наркодилерів викрили столичні правоохоронці.

 

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