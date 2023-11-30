Контрабанды оружия с территории Украины нет - Нацполиция

Нет ни одного факта подтвержденного контрабандного перемещения оружия военного образца с территории Украины. Об этом сообщил начальник Департамента уголовного розыска НПУ, генерал полиции третьего ранга Вадим Дзюбинский во время обсуждения исследования "черный рынок оружия", передает корреспондент УНН.

У нас в понедельник-вторник была встреча международная во Львове с представителями, как правоохранительных органов других государств, так и представителями международных организаций, где мы в очередной раз получили от них подтвержденную информацию, что на территории Европейского Союза нет ни одного факта подтвержденного контрабандного перемещения оружия военного образца с территории Украины - сказал Дзюбинский.

Детали

Он отметил, что безусловно есть единичные факты изъятия единиц огнестрельного оружия на границе с ЕС.

"Но это оружие не военных образцов, а оружие в большинстве предназначено для отстрела из резиновых пуль и это оружие, которое граждане пытались вывезти больше всего для самозащиты. Это единичные факты, нет системного характера. Контрабанды оружия с территории Украины нет", - заявил Дзюбинский.

Также он прокомментировал незаконный оборот оружия на территории Украины.

"Все правоохранительные органы государства понимают адекватные риски с которыми мы сталкиваемся сейчас и с которыми можем столкнуться после окончания войны. Мы понимаем, что количество оружия, которое находится сейчас в государстве может перейти в какой-то процент в незаконный оборот. Именно поэтому борьба с незаконным оборотом оружия является приоритетным направлением для работы всех правоохранительных органов государства", - сказал Дзюбинский.

По его словам, с начала 2023 года Национальной полицией изъято из незаконного оборота 4 793 единицы огнестрельного оружия, из них 1 424 автоматическое оружие, 922 нарезное оружие. Также изъято 16 962 гранаты.

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Дополнение

россия создает стратегический нарратив, что Украина в принципе является "черным рынком" и якобы ненадежным партнером. В этом плане Киев должен работать как можно больше, потому что этот нарратив рф будет дальше развивать.