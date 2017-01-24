Консул Украины в Польше держит на контроле инцидент с избиением украинских студентов - МИД

"Нашим консулом изучается этот вопрос. Сейчас я не могу вам сказать о результатах, но консул владеет этой темой, вопрос проверяется и при получении первого информирования о мотивах, основаниях, обстоятельствах вы будете проинформированы", - отметил он.

Как сообщал УНН, 24 января в польском городе Жешув избили группу студентов из Украины, которые учатся в местном вузе.